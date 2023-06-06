التربية تعمم على المدارس الخاصة بعدم رفع رسوم العام الدراسي القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

عممت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما زريقات على المدارس الخاصة الإلتزام بالرسوم الدراسية وعدم رفع الأقساط للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 .

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وقالت زريقات اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" إن أي مدرسة ترفع الرسوم دون موافقة الوزارة وبشكل مخالف في العام الدراسي الجديد سيتم توجيه إنذار إليها مدة أسبوعين لتصويب أوضاعها والتراجع عن المخالفة.



وأضافت أنه في حال أن المدرسة لم تصوب أوضاعها بعد الإنذار سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها وقد تصل إلى إغلاق المدرسة.



ولفتت أن الوزارة وافقت على رفع رسوم (27) مدرسة خاصة بنسبة 3% للعام الدراسي الجديد من اجمالي عدد المدارس والروضة الخاصة في الاردن والبالغ عددهم 3460 مدرسة.

