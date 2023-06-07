استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي الأسبوع المقبل - رابط

الوكيل الاخباري -
تبدأ وزارة التربية والتعليم، استقبال طلبات الرَّاغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي خلال الفترة الممتدة من 15 حزيران الحالي ولغاية 20 تموز المقبل عبر الرابط التالي . (رابط
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وأضافت الوزارة، أنه بإمكان (المتوقع تخرجهم) تقديم طلب العمل على حساب التعليم الإضافي؛ شريطة إحضار المصدقة الجامعية لاحقًا لاعتماد الطَّلب.
وأشارت إلى أنه سيُعلن عن مواعيد الامتحانات حسب الأسس المعتمدة لاحقًا وعبر رابط إلكتروني موضحة أنه "لن يتقدَّم للامتحان كل من سبق واجتاز الامتحان بنجاح، ويكتفي بتفعيل الطلب لاعتماده فقط".