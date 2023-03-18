استقرار أسعار الأصناف الأساسية من الخضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الأصناف الأساسية من الخضار في السوق المركزي اليوم السبت .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4696.944 طن، توزعت على 2667.424 طن خضار، 1763.525 طن فواكه، و 265.995 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 577.758 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 50 إلى 75 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً.









