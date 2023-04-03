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الإثنين، 03-04-2023 11:05 ص

استقرار أسعار البندورة والخيار محلياً

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الخيار و البندورة في السوق المركزي اليوم الاثنين .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 2664.966 طن، توزعت على 1718.749 طن خضار، 731.098 طن فواكه، و 215.119 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 361.615 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 25 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 25 إلى 50 قرشاً، فلفل حار من 60 إلى 110 قرشاً ، الكوسا من 35 إلى 60 قرشاً


وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين:



 




 

 


 

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