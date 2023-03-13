ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر كيلو الخيار اليوم الاثنين 20 قرشاً في السوق المركزي حيث بلغ 80 قرشاً، وتم توريد 160 طن منه.

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 2925.473 طن، توزعت على 1859.645 طن خضار، 789.812 طن فواكه، و 276.016 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 386.773 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 50 إلى 80 قرش، الليمون من 40 إلى 65 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً ، الموز البلدي من 65 إلى 100 قرشاً.





وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين:



