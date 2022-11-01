استكمال وصول المتقاعدين العسكريين من قطر اليوم

الوكيل الإخباري-

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أكد مصدر حكومي، استكمال وصول المتقاعدين العسكريين الأردنيين الذين التحقوا بالعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى الأردن اليوم الثلاثاء.وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري"، إن المتقاعدين بدأوا بالعودة إلى الأردن منذ الجمعة الماضية.وأضاف أن الحكومة القطرية ستدفع مبلغ ١٥٠٠ دولار سيتم تسليمهم إلى المتقاعدين بقطر وصرف تذاكر سفر لهم.وكان حوالي ٦٠٠٠ متقاعد أردني تعاقدوا فردياً مع شركة خاصة للعمل لمدة محدودة في مجال تقديم الأمن والحماية تنتهي بعد اختتام فترة المونديال.