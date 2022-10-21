الجمعة 21-10-2022
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تفاصيل كسوف الشمس في الأردن واماكن الرصد - أسماء
البنك الدولي: الأردن مهدد بخطر ندرة المياه
مطالب بإدراج كفرنجة ضمن المسار السياحي والحفاظ على تاريخها التراثي الأثري
%96 نسبة حجوزات فنادق الـ5 نجوم بالبحر الميت
أخبار الشركات
أخبار الشركات
سامسونج للإلكترونيات تستعد لإطلاق "أسبوع سامسونج" عبرمتجرها الإلكتروني
جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تتقدم ٣ مراكز لتكون الثالثة بين كل الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة والأولى بين الجامعات الخاصة في تصنيف QS Arabs
"الأميرة سميّة للتكنولوجيا" الأولى محلياً في البحث العلمي بتصنيف 2023QS- العربي للجامعات
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تقيم مؤتمر Jobstack العالمي في نسخته الخامسة
كورونا
كورونا
دواء مبشرلـ "كوفيد المزمن"
البحرين تسجل 312 اصابة جديدة بكورونا
وكالة الأدوية الأوروبية توصي بتقديم جرعات كورونا للأطفال
الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يتحور