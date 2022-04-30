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السبت، 30-04-2022 12:52 م

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد الأحد

عرباي حلوة


الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم غد الأحد في كافة اسواق المؤسسة، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال القضاة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن استمرار الدوام ليوم غد، جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.


وصرح أن كافة مستلزمات العيد متوفرة في كل أسواق المؤسسة من شوكولاتة ضيافة ومعمول التمر ومعمول الجوز والتوفي والملبس والقهوة العربية والعصائر والتمر المطحون والجميد ذات الجودة العالية وأسعار مناسبة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك للإطلاع على تشكيلة مواد العيد وأسعارها.


 




 

 


 

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