اسماء المناطق التي تشكّل بؤراً ساخنة بكورونا في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نشرت الحكومة، مساء السبت، أسماء المناطق التي تشكل بؤرا ساخنة، لانتشار فيروس كورونا في الأردن.المناطق التي تشكّل بؤراً ساخنة هي:أحياء الربوة، والأمير حسن والجرن والصالحين ومناطق المدينة الرياضيّة وشفا بدران وخلدا في محافظة العاصمة، الحيّ الجنوبي في محافظة إربد، ومخيّم البقعة ومنطقتيّ سويمة والروضة في محافظة البلقاء، وحيّ البتراوي ومنطقة الزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، ومناطق غور الصّافي وغور المزرعة وبلدة القصر في محافظة الكرك، وقضاء إيل في محافظة معان.