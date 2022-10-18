اطلاق برنامج تدريبي مجاني في الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، الثلاثاء، البرنامج التدريبي المجاني المكثف في الأمن السيبراني في الجامعة بعنوان "معسكر نشامى السايبر".

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ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات التقنية والمهنية واللغة الانجليزية للشباب والشابات الخريجين من الجامعات الأردنية بناءً على متطلبات سوق العمل في قطاع الأمن السيبراني وتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل بعد الانتهاء من البرنامج.

وقال رئيس المركز إن عملية اختيار المتدربين للاشتراك في هذا البرنامج كانت دقيقة جدا ضمن معايير عالية لاختيار الأفضل.



وأضاف أن المركز يركز على بناء القدرات البشرية وعلى العامل البشري، ويؤمن أن التكنولوجيا ليست حلا لكل أمر، وأن الأمن السيبرانيّ أهم شيء فيه العامل البشري الذي يجب أن يكون مؤهلا وقادرا على استخدام التكنولوجيا.



يشار إلى انه يشارك في البرنامج الذي يمتد 3 أشهر 30 شخصا من خريجي تخصص الأمن السيبراني وأمن المعلومات وأمن الشبكات من الجامعات الأردنية.