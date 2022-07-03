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الأحد، 03-07-2022 01:51 م

اطلاق مشروع الطلبة للمشاركة السياسية بالكرك

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الوكيل الإخباري- أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع مؤسسة "بلا حدود" للتدريب وتنمية الموارد البشرية اليوم الأحد، مشروع معسكرات الطلبة للمشاركة السياسية بمشاركة طلاب من محافظتي الكرك والطفيلة.

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وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بلا حدود" سلمان نقرش، ان المعسكرات تأتي انسجاماً مع السياسية العامة للدولة بأهمية تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتشجيع المشاركة السياسية وانخراط الشباب في الأحزاب وتهيئة البيئة الداعمة للعمل الحزبي بين طلبة الجامعات.


واضاف، إن المشروع يهدف إلى نشر وتفعيل العمل السياسي بين أكبر عدد ممكن من طلبة الجامعات وتحفيزهم على المشاركة السياسية المبنية على أسس برامجية للوصول إلى قيادات شبابية سياسية يكون لها دورها البارز في رسم شكل المستقبل الذي يتطلع إليه الجميع من خلال إدماجهم في الأولويات الوطنية والنهوض بواقعهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات وتطوير أفكارهم لطرح مبادرات وبرامج ريادية سياسية مؤثرة على العملية الديمقراطية داخل الجامعات.


مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات عن قانوني الاحزاب والانتخابات، مشيرا الى ابرز المواد التي تم استحداثها لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة الحزبية من خلال تخفيض سن الترشح وإقرار نسبة محددة بالقانون للشباب ضمن القوائم الانتخابية.

 

 




 

 


 

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