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الجمعة، 02-02-2024 10:32 ص

اعلام عبري : الأردن يعتقل 4 اسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل اعلام اسرائيلية بأن الأردن "اعتقل 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ"، ثم أفرج عنهم بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية.

وأوضحت القناة أن الإسرائيليين الأربعة دخلوا عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة ATV أمس الخميس وتم اعتقالهم، وتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل بعد تدخل سياسيين اسرائيلين وفقاً لما نقله موقع روسيا اليوم عن القناة 14 الاسرائيلية.

وذكرت انه تم إطلاق سراح الأربعة عند الساعة الواحدة صباحا بعد التأكد أنهم عبروا الحدود بالخطأ.

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