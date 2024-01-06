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الجيش: إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

السبت، 06-01-2024 09:23 ص

الجيش: إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

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الوكيل الإخباري -تجري منذ الساعة الثانية فجراً من صباح السبت، اشتباكات مسلّحة بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للأردن ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

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وبحسب المصدر اسفرت الاشتباكات لغاية الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين واحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.


وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.


وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.


وبين المصدر أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

 




 

 


 

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