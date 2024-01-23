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الثلاثاء، 23-01-2024 05:53 م

اعلان صادر عن أمانة عمان الكبرى

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 الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى، عن إيداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2024، لدى مدير ومحاسبي دائرة التخمين العقاري.

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ودعت مديرية التخمين العقاري، المكلفين بضريبة الأبنية والأراضي ومالكي العقارات ممن خمنت عقاراتهم، إلى مراجعة الدائرة في العبدلي، للاطلاع على القوائم أو الحصول على مستخرجات عنها.


وأوضحت أنه يجوز تقديم اعتراض إلكتروني على قيمة التخمين (التقدير) خلال 30 يوما من نشر القوائم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 كانون الثاني الحالي.


وبينت الأمانة أن طرق الاستعلام متاحة إلكترونيا عن طريق إدخال الرقم الوطني، أو الاستعلام عن طريق رقم القطعة/ القرية والحوض والحي، من خلال الدخول على الملف الشخصي والاستعلام عن القطعة والدخول على خيار الاعتراض على قوائم التخمين.

 

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