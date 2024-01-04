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الخميس، 04-01-2024 07:17 م

2575 طناً من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2575 طناً، منها 1770 طن خضار، و580 طن فواكه، و223 طناً من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20، والبصل الناشف بين 25و35قرشاً، والبطاطا بين 20و38قرشاً، والبندورة بين 8 و20 قرشاً، والجزر بين 40 و50قرشاً، والخيار بين 30 و50قرشاً، والزهرة بين 15و25 قرشاً، والليمون بين 30و 50قرشاً، والموز البلدي بين 50 و80 قرشاً.

 




 

 


 

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