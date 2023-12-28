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الخميس، 28-12-2023 04:16 م

السبت المقبل دوام لمديريات الضريبة لتسديد الأرصدة

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي إلى ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023.

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وقالت الدائرة إنه بإمكان المكلفين مراجعة مديرياتها ومركزها الرئيسي خلال يومي السبت والأحد لتصويب أوضاعهم الضريبية، علماً أنه بإمكان المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.


وأضافت أن يوم السبت المقبل سيكون دوام لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين وكذلك تقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 31/12/2023 لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

 




 

 


 

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