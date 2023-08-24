اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الاخباري - أعلن صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن طرح الأراضي ضمن مشروع أراضي عين ارباط / طبربور (المرحلة الثالثة).
وبحسب ما نشرته القوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، فإن البدء باستلام طلبات الشراء من الضباط اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق 27/8/2023 ولغاية نهاية دوام يوم (الخميس) الموافق 21/9/2023.
كما يشترط أن يكون الضابط غير مستفيد من قروض أو مشاريع صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية سابقاً، في حين يشترط أن لا يتجاوز تاريخ ترفيعه لرتبة ملازم تاريخ 31/ 12/ 2009 وسيتم التخصيص حسب الاقدمية.
ونوه إلى أن يكون مكمل عشرون سنة خدمة فعلية حتى 31/12/2023.
وختم البيان، "للمزيد من المعلومات يرجى التواصل خلال ساعات الدوام الرسمي على هاتف رقم (0775702311)".
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