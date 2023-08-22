الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

وفاة طيار داخل الحمام خلال رحلة جوية.. وهذا ما حدث للطائرة !

عروض وتخفيضات في جميع أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

ترامب ساخرا من المدعي العام لمقاطعة جورجيا: "يمكنني الهرب إلى روسيا"

الملك يبحث مع غراندي دعم تقديم الخدمات للاجئين

مقتل 18 شخصا بحرائق غابات اليونان قد يكونوا مهاجرين

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

أول تحرك إثيوبي بعد مزاعم بقتل حرس الحدود السعودي لمهاجرين

الثلاثاء، 22-08-2023 05:57 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

tttttt


الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، وفداً عسكرياً بحرينياً برئاسة قائد الدروع الملكية اللواء راشد عبدالله حمد النعيمي.

وجرى خلال اللقاء بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والملحق العسكري البحريني في عمّان، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

507013

وزير البيئة يلتقي السفيرة البريطانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة

820237112035676942057

عروض وتخفيضات في جميع أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

5

الملك يبحث مع غراندي دعم تقديم الخدمات للاجئين

820232292932821087894

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الملك 10

الملك يلتقي عددا من وجهاء وأبناء وبنات محافظة عجلون