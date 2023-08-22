رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، وفداً عسكرياً بحرينياً برئاسة قائد الدروع الملكية اللواء راشد عبدالله حمد النعيمي.



وجرى خلال اللقاء بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والملحق العسكري البحريني في عمّان، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

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