اعلان من البلقاء التطبيقية للطلبة المفصولين من تخصصاتهم

الوكيل الاخباري- أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس أن على الطلبة المفصولين من تخصصاتهم لمرحلة البكالوريوس بنهاية الفصل الدراسي الأول 2022/2023 بأنه بإمكانهم تقديم طلب انتقال إلى تخصص أخر. اضافة اعلان





وقالت الجامعة في منشور عبر "فيسبوك" أن الانتقال الى تخصص آخر يكون حسب معدل قبوله (معدل الثانوية) أدنى من التخصص الذي قبل فيه وضمن التخصصات المتاحة على الفصل الثاني 2022/2023 من خلال تقديم طلبات لعمداء كلياتهم.



وأضافت أنه تم منح الطلبة المفصولين بنهاية الفصل الدراسي الأول 2022-2023 لمرحلة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) فصلا استثنائيا لغايات رفع المعدل التراكمي

