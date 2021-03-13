اعلان من وزارة التربية والتعليم حول دوام الموظفين بالمدارس

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول دوام الموظفين العموميين تكون مواعيد الدوام كالاتي:



1- دوام الموظفين في مركز الوزارة بجميع إداراتها وفي مراكز مديريات التربية يبدأ الدوام الساعة الثامنة والنصف صباحًا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر.



2- دوام المدارس ذات الفترة الواحدة يبدأ الدوام الساعة الثامنة والنصف صباحًا وينتهي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.



3- المدارس ذات الفترتين، يبدأ دوام الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الحادية عشرة صباحًا.



أمّا دوام مدارس الفترة المسائية فيبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

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ودعت الوزارة جميع الموظفين في مركز الوزارة والمديريات والهيئات الإدارية والهيئات التعليمية والمراجعين إلى التقيد بالبروتوكول الصحي وإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.



