الإثنين 03-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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اعلان هام حول رخص ادخال المركبات الاجنبية الى الاردن - رابط

الإثنين، 03-06-2024 11:15 ص

اعلان هام حول رخص ادخال المركبات الاجنبية الى الاردن - رابط

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت دائرة الجمارك الأردنية انه أصبح بإلامكان الحصول على خدمات رخص الادخال  للمركبات الاجنبية الكترونيا مثل  (التمديد،اضافة الموكلين او الحذف،اخراج المركبة ،استعراض الرخصة بشكل الكتروني) ، وذلك من خلال الرابط المرفق بالخبر : اضغط هنا .

واضافت انه يمكن الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية المتاح من خلال الرابط  earch.aspx وذلك عن طريق خدمات الجمارك الالكترونيه للأفراد على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة الجمارك الاردنية .

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