اعلان هام حول رخص ادخال المركبات الاجنبية الى الاردن - رابط

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت دائرة الجمارك الأردنية انه أصبح بإلامكان الحصول على خدمات رخص الادخال للمركبات الاجنبية الكترونيا مثل (التمديد،اضافة الموكلين او الحذف،اخراج المركبة ،استعراض الرخصة بشكل الكتروني) ، وذلك من خلال الرابط المرفق بالخبر : اضغط هنا .



واضافت انه يمكن الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية المتاح من خلال الرابط earch.aspx وذلك عن طريق خدمات الجمارك الالكترونيه للأفراد على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة الجمارك الاردنية .

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