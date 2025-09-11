الخميس 2025-09-11 10:14 م
 

أمين عام وزارة البيئة يرعى حفل تخريج المشاركين في دورة تقييم الأثر البيئي

جانب من حفل التخريج
 
الخميس، 11-09-2025 09:46 م

الوكيل الإخباري- رعى أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات حفل تخريج المشاركين في دورة تدريبية متخصصة بعنوان "تقييم الأثر البيئي"، في جمعية البيئة الأردنية، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص في قاعة مركز التدريب وبناء القدرات والاستشارات التابع لها.

وأكد عربيات، أن تقييم الأثر البيئي يُعد أحد أهم الأدوات العلمية التي تسهم في توجيه المشاريع نحو الالتزام بالمعايير البيئية، مبينا أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً ببناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة.


وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات البيئية، من أجل توحيد الجهود وتحقيق التكامل في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على صحة المواطن.


وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية علي فريحات إلى أن تنظيم هذه الدورة جاء استجابةً لحاجة السوق المحلي والإقليمي إلى خبراء مؤهلين في مجال تقييم الأثر البيئي، مؤكداً أن الجمعية تسعى إلى أن تكون مركزاً ريادياً للتدريب وتبادل الخبرات في هذا المجال.


وقدم المدرب المدير التنفيذي للجمعية معن نصايره شرحا عن الدورة التي تضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تناولت أحدث الأساليب العالمية في إعداد دراسات الأثر البيئي، إضافة إلى مناقشة تجارب وطنية ناجحة في تطبيق هذه الدراسات على مشاريع كبرى.


وأشاد مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة المهندس أحمد البرماوي في كلمة له عن المشاركين، بالمستوى العلمي للدورة، مثمنًا جهود الجمعية الرائد لإقامة مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة والهادفة، وأن ما اكتسبوه من معارف وخبرات سيُسهم في تطوير أدائهم العملي ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 
 
