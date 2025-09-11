العزام: الأردن جاهز ليكون محوراً إقليمياً للطاقة النظيفة

08:04 م

الوكيل الإخباري- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، على أهمية تطوير وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن ودول الجوار، مشيرة إلى أن توسعة الشبكات وإنشاء خطوط جديدة سيمكن من نقل الكهرباء الخضراء من جنوب المتوسط إلى شماله، بما يواكب التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وأماناً.





جاء ذلك خلال مشاركة العزام في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد، اليوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان: "مستقبل العلاقات الأورومتوسطية: نحو متوسط مترابط في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة"، حيث مثلت الأردن في الجلسات النقاشية.



وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم, أكدت العزام, خلال جلسة عمل حول الترابط الإقليمي، أن الأردن أطلق تشريعات تسمح بإنتاج وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، في مسعى لتعزيز موقعه كمحور إقليمي للطاقة النظيفة.



وأشارت إلى الفرص الواعدة في استثمار موارد الفوسفات والبوتاس لإنتاج أسمدة خضراء، دعماً للأمن الغذائي العالمي.



وأضافت، أن مشاريع الربط لا تقتصر على الكهرباء فقط، بل تشمل أيضاً دمج شبكات الألياف الضوئية مع خطوط الكهرباء، ما يحولها إلى ممرات مزدوجة لنقل الطاقة والبيانات، ويعزز الترابط الرقمي في المنطقة.



وأشارت العزام إلى أن نجاح هذه المشاريع يتطلب شراكات فعّالة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن الأردن يعمل على توفير إطار تشريعي واستثماري محفّز لتسريع التنفيذ وتحقيق الفوائد المشتركة.



واختتمت الأمين العام كلمتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وضع الرؤى والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشددة على التزام الأردن بدوره المحوري في تعزيز الترابط الإقليمي في مجالات الطاقة والاتصال.



ويكتسب الاجتماع رفيع المستوى أهميته كالتزام تاريخي للمملكة المغربية باعتباره فاعلا في منطقة البحر المتوسط، وافتتح الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطه، ومفوضة الاتحاد الأوروبي والمتوسط دوبرافكا سويكا Dubravka Suica، كما جمع اللقاء مسؤولي مؤسسات، وممثلي القطاع الخاص، وخبراء المؤسسات المالية الدولية من الاتحاد الأوروبي ومن جنوب حوض المتوسط.

