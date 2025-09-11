الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن

08:52 م

الوكيل الإخباري- أدان النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بأشد العبارات التصريحات الخطيرة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أعلن فيها رفضه القاطع لقيام الدولة الفلسطينية، وتوقيعه على خطة (E1) الاستيطانية، واعتباره أن حدود إسرائيل تمتد إلى غور الأردن. اضافة اعلان





وقال الخشمان إن هذه التصريحات تمثل إعلاناً سافراً لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة، واعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية، كما تشكل في الوقت ذاته تهديداً صارخاً للأمن القومي الأردني، ومحاولة خطيرة لفرض حدود جديدة على حساب استقرار المنطقة.



وأكد النائب الكابتن زهير محمد الخشمان أن غور الأردن سيبقى أرضاً فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي، ولن يغيّر الاحتلال من هويتها أو مصيرها، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع عبر التهويد أو الضم تُعتبر تعدياً على الأردن نفسه وخرقاً للشرعية الدولية.



وحذر الخشمان من أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لن يقبل بأي حال من الأحوال المساس بحقوقه الوطنية العليا أو التلاعب بأمنه القومي، وأن كل مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني التي يروج لها الاحتلال لن تمر، وستُواجَه بموقف أردني صلب وحازم.



كما دعا النائب الكابتن زهير محمد الخشمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التخلي عن صمت العاجزين والتحرك الفوري بقرارات ملزمة توقف هذا التمادي الإسرائيلي، وتضع حداً لسياسات الاحتلال التي تشكل أكبر تهديد للسلم والأمن في المنطقة والعالم.



وختم الخشمان بيانه بالتأكيد على أن: من يتوهم أن الأردن سيتهاون في الدفاع عن أرضه وأمنه القومي فهو واهم، فالأردن لم ولن يساوم على فلسطين ولا على القدس، وسيبقى سداً منيعاً في وجه كل مشاريع الاحتلال العدوانية.