التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الخميس أعمال ورشة العمل التدريبية بعنوان "دور الإعلام التقليدي والحديث في نشر الوعي المجتمعي للوقاية من الإرهاب"، والتي نظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين، وعدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، بهدف تعزيز دور الإعلام في محاربة الفكر المتطرف.

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، خلال افتتاحه الورشة أن مواجهة الإرهاب لا تتحقق فقط عبر الأدوات العسكرية والأمنية، بل تستند أيضاً إلى بناء وعي مجتمعي راسخ يحصّن الأجيال من الانجرار وراء الأفكار المتطرفة.



وأضاف، لقد شكّلت هذه الورشة منصة نوعية جمعت خبراء الإعلام والعسكريين وصناع القرار، لتبادل الخبرات وصياغة مقاربات عملية تعزز مناعة مجتمعاتنا ضد خطاب الكراهية والتحريض، ونحن في التحالف ملتزمون بمواصلة الاستثمار في مثل هذه المبادرات، إيماناً بأن الإعلام الواعي هو خط الدفاع الأول في معركة العقول.



من جانبه، أشار مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في كلمة ألقاها خلال حفل الختام، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أثبت منذ انطلاقته أنه منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتوحيد الخطاب، وليس مجرد إطار تنسيقي بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن التحالف يعمل على تعزيز المفاهيم التي تحصّن المجتمعات من الانزلاق نحو التطرف والعنف.



وأضاف العميد الركن الحياري: "أن التحالف استطاع أن يرسّخ دور الإعلام التقليدي والرقمي، كأداة مركزية في بناء الوعي وتشكيل الرأي العام، وتفكيك الخطابات المتطرفة التي تتغذى على الجهل وسوء تأويل النصوص الدينية".



وتناولت الورشة على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاور الرئيسية أبرزها: (دور الإعلام التقليدي والرقمي في التوعية الوقائية ضد الإرهاب، أساليب توعية الجمهور بخطورة الإرهاب وأهمية الإعلام الوقائي، أخلاقيات العمل الإعلامي في مواجهة الفكر المتطرف، التعاون بين وسائل الإعلام والجهات المعنية لتوحيد الخطاب وتعزيز الجهود الوقائية).



كما ناقش المشاركون، أبرز التحديات التي تواجه الإعلام في هذا المجال، من بينها التحديات التقنية المرتبطة بالتطور الرقمي السريع وانتشار المعلومات المضللة، والتحديات الاجتماعية ذات الصلة بالتأثيرات الثقافية والفكرية على تقبل الرسائل الإعلامية، بالإضافة إلى التحديات السياسية التي قد تؤثر على حرية التعبير ومصداقية الخطاب الإعلامي.



وشاهد الحضور عرض مادة فيلمية تناولت تجارب ومحطات إعلامية بارزة في مواجهة الإرهاب، إضافةً إلى استعراض جهود المشاركين، مما يعكس أهمية الإعلام المسؤول كركيزة في محاربة التطرف بكافة أشكاله.