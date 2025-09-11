الخميس 2025-09-11 11:50 م
 

أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق

أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق
أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق
 
الخميس، 11-09-2025 10:14 م
الوكيل الإخباري-   نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حلقات توثق جولة قام بها في جنوب لبنان، فيما دانت بيروت هذه الجولة "الاستفزازية"، ووصفت هذا السلوك بـ"العدواني".اضافة اعلان


وفي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أفيخاي أدرعي: "أجريت جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام".

وأضاف أدرعي: "لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال، ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الإرهابية على حدودنا".

من جهته، دان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام "بأشد العبارات الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام".

وأضاف سلام: "إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة".

وتابع: "نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ارشيفية

أخبار محلية حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

عربي ودولي فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

أخبار محلية بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

أخبار محلية مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

ا

أخبار محلية بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان

فلسطين فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان



 
 





الأكثر مشاهدة