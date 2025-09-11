أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق

وفي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أفيخاي أدرعي: "أجريت جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام".
وأضاف أدرعي: "لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال، ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الإرهابية على حدودنا".
من جهته، دان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام "بأشد العبارات الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام".
وأضاف سلام: "إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة".
وتابع: "نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي".
روسيا اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
