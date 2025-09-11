تخريج الدفعة الثانية من متدربي "التدريب المهني" في إربد

الوكيل الإخباري- احتفلت مؤسسة التدريب المهني/ إقليم الشمال، اليوم الخميس، بتخريج الدفعة الثانية من متدربيها، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للثقافة والفنون ومديرية ثقافة محافظة إربد، في حفل أقيم بمركز إربد الثقافي.

وتضمن الحفل تخريج 30 متدربة أنهين دورة متخصصة في المهارات الحياتية باستخدام تقنيات المسرح، نُفذت بإشراف منسقة المهارات الحياتية في الإقليم كفاية السرحان.



وحضر الحفل، مدير مديرية إقليم الشمال المهندس سفيان القضاة، وممثل مؤسسة الملك حسين مهند النوافلة، ورئيسة قسم المتابعة الإدارية والمالية في مديرية ثقافة إربد إخلاص جرادات، نائبةً عن مدير المديرية الدكتور سلطان الزغول، إلى جانب عدد من المهتمين وذوي المتدربات.