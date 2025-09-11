ثقافة المفرق تفتتح معرضًا للوثائق الوطنية بعنوان "تاريخ الأردن"

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية وبلدية حوشا الجديدة، اليوم الخميس، معرضاً للوثائق الوطنية بعنوان (تاريخ الأردن).

اضافة اعلان

ويهدف المعرض الذي حضره رئيس لجنة بلدية حوشا إبراهيم السقار ومدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة وعدد من وجهاء المجتمع المحلي والمثقفين والمهتمين بالتاريخ الوطني إلى تسليط الضوء على محطات هامة من تاريخ المملكة وتطورها تحت القيادة الهاشمية الحكيمة من خلال عرض مجموعة من الصور

والوثائق منذ تأسيس المملكة.



وأكد السقار، أهمية حفظ الإرث الوطني ونقله للأجيال القادمة، مشيداً بدور المكتبة الوطنية في جمع وتوثيق ذاكرة الوطن والجهود التي بذلتها وزارة الثقافة ومديرياتها في تعزيز الهوية الوطنية.

وأوضح الخزاعلة، أن هذا المعرض يأتي من ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنفذها مديرية الثقافة بهدف تعزيز الوعي التاريخي والثقافي، مشيراً إلى أن الوثائق المعروضة تشكل مصدرًا ومرجعية للدارسين والباحثين في تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي وكذلك التعريف بأهمية الوثيقة بتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.