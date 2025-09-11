ثقافة المفرق تفتتح معرضًا للوثائق الوطنية بعنوان "تاريخ الأردن"

والوثائق منذ تأسيس المملكة.
وأكد السقار، أهمية حفظ الإرث الوطني ونقله للأجيال القادمة، مشيداً بدور المكتبة الوطنية في جمع وتوثيق ذاكرة الوطن والجهود التي بذلتها وزارة الثقافة ومديرياتها في تعزيز الهوية الوطنية.
وأوضح الخزاعلة، أن هذا المعرض يأتي من ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنفذها مديرية الثقافة بهدف تعزيز الوعي التاريخي والثقافي، مشيراً إلى أن الوثائق المعروضة تشكل مصدرًا ومرجعية للدارسين والباحثين في تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي وكذلك التعريف بأهمية الوثيقة بتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.
وتخلل المعرض، جولة تعريفية وشرح مفصل من فريق دائرة المكتبة الوطنية حول أبرز الوثائق المعروضة التي شكلت حقبًا مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية، حيث أن الدائرة تولي جل اهتمامها في البحث عن الوثيقة والمعلومة ونشرها وبيان آلية عمل الدائرة والخدمات التي يقدمونها في خدمة أبناء المجتمع المحلي والاستعداد التام من قبل الجهاز الإداري في تنظيم مثل هذه المعارض بمختلف مناطق المملكة.
