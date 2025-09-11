الخميس 2025-09-11 10:14 م
 

ثقافة المفرق تفتتح معرضًا للوثائق الوطنية بعنوان "تاريخ الأردن"

غ
أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية وبلدية حوشا الجديدة، اليوم الخميس، معرضاً للوثائق الوطنية بعنوان (تاريخ الأردن).

اضافة اعلان

 

ويهدف المعرض الذي حضره رئيس لجنة بلدية حوشا إبراهيم السقار ومدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة وعدد من وجهاء المجتمع المحلي والمثقفين والمهتمين بالتاريخ الوطني إلى تسليط الضوء على محطات هامة من تاريخ المملكة وتطورها تحت القيادة الهاشمية الحكيمة من خلال عرض مجموعة من الصور
والوثائق منذ تأسيس المملكة.


وأكد السقار، أهمية حفظ الإرث الوطني ونقله للأجيال القادمة، مشيداً بدور المكتبة الوطنية في جمع وتوثيق ذاكرة الوطن والجهود التي بذلتها وزارة الثقافة ومديرياتها في تعزيز الهوية الوطنية.
وأوضح الخزاعلة، أن هذا المعرض يأتي من ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنفذها مديرية الثقافة بهدف تعزيز الوعي التاريخي والثقافي، مشيراً إلى أن الوثائق المعروضة تشكل مصدرًا ومرجعية للدارسين والباحثين في تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي وكذلك التعريف بأهمية الوثيقة بتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.


وتخلل المعرض، جولة تعريفية وشرح مفصل من فريق دائرة المكتبة الوطنية حول أبرز الوثائق المعروضة التي شكلت حقبًا مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية، حيث أن الدائرة تولي جل اهتمامها في البحث عن الوثيقة والمعلومة ونشرها وبيان آلية عمل الدائرة والخدمات التي يقدمونها في خدمة أبناء المجتمع المحلي والاستعداد التام من قبل الجهاز الإداري في تنظيم مثل هذه المعارض بمختلف مناطق المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بعد تثبيت الفائدة بمنطقة اليورو

ا

أخبار محلية بلدية الكرك تباشر بتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير موقع مجسم "قبة الصخرة"

ا

أخبار محلية أمين عام وزارة البيئة يرعى حفل تخريج المشاركين في دورة تقييم الأثر البيئي

ا

أخبار محلية تخريج الدفعة الثانية من متدربي "التدريب المهني" في إربد

ت

أخبار محلية التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب

ل

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية

ا

شؤون برلمانية الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن

ا

شؤون برلمانية اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017



 
 





الأكثر مشاهدة