خلايا عملاء ومستعربين تختطف مقاومين بغزة لجمع معلومات عن المحتجزين والأنفاق
الخميس، 11-09-2025 07:44 م
الوكيل الإخباري- كشف مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، عن قيام "عصابات من العملاء والمستعربين" بتنفيذ عمليات اختطاف بحق عدد من مقاتلي المقاومة في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.اضافة اعلان


واتهم المصدر، في تصريحات لقناة الجزيرة، هذه العصابات بالقيام "بدور رخيص في جمع معلومات للاحتلال" الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مهمتها تتركز على محاولة تحديد أماكن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، والكشف عن مواقع وأنفاق المقاومة.

