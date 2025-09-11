خلايا عملاء ومستعربين تختطف مقاومين بغزة لجمع معلومات عن المحتجزين والأنفاق

07:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745763 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، عن قيام "عصابات من العملاء والمستعربين" بتنفيذ عمليات اختطاف بحق عدد من مقاتلي المقاومة في قطاع غزة خلال الأيام الماضية. اضافة اعلان





واتهم المصدر، في تصريحات لقناة الجزيرة، هذه العصابات بالقيام "بدور رخيص في جمع معلومات للاحتلال" الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مهمتها تتركز على محاولة تحديد أماكن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، والكشف عن مواقع وأنفاق المقاومة.



وكالات