خلايا عملاء ومستعربين تختطف مقاومين بغزة لجمع معلومات عن المحتجزين والأنفاق

واتهم المصدر، في تصريحات لقناة الجزيرة، هذه العصابات بالقيام "بدور رخيص في جمع معلومات للاحتلال" الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مهمتها تتركز على محاولة تحديد أماكن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، والكشف عن مواقع وأنفاق المقاومة.
