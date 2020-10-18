الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

قرار صارم من وزير الداخلية بشأن التعامل مع البلطجية

الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع نيوزيلندا

تصريح هام من الأمانة حول دوام الموظفين

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول برامج الدعم

ممرض أردني يقدم اقتراحا لعلاج كورونا في زمن قياسي - فيديو

التربية توضح حول سؤال أثار الجدل على منصة درسك

إقامة كرفانات لفحص كورونا في العقبة

لجنة الأوبئة: سيتم فرض حظر تجول شامل بهذه الحالة

ستيني هائم على وجهه في العراق والخارجية : لم تثبت جنسيته الأردنية

مطالب بإلغاء قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت




الأحد، 18-10-2020 01:03 م

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول برامج الدعم

720201910222765608339


الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الأحد،  أن عدد المستفيدين بشكل مباشر من البرامج المتعددة التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا قد تجاوز المليون مستفيد. 

اضافة اعلان
 

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي أن عدد المستفيدين من برامج تضامن والتي كانت تهدف الى تأمين العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة بجزء من رواتبهم والمحافظة على استقرارهم الوظيفي وصل إلى نحو (106) آلاف مستفيد يعملون في نحو (11) ألف منشأة.

 

كما استفاد من برامج مساند والتي تم استحداثها بموجب أمر الدفاع نفسه رقم (9) نحو (363) ألف مستفيد، وهي برامج تشمل منح المتعطلين عن العمل بدل تعطل، بالإضافة لصرف سلفة على حساب الدفعة الواحدة بحد أقصى (450) دينار، وأيضاً إتاحة المجال أمام المؤمن عليهم لصرف جزء من رصيدهم الادخاري وبحد أقصى أيضاً (450) دينار.

 

وبينت المؤسسة أن الكلف الاجمالية لبرامج تضامن ومساند بلغت نحو (94.9) مليون دينار. 

 

كما أتاح أمر الدفاع رقم (14) و (15) لشريحة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (2) من خلال الحصول على سلفة على حساب الدفعة الواحدة بحد أقصى (200) دينار لتعويضهم عن جانب من الانخفاض في أجورهم، حيث وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج نحو (440) ألف عامل وبكلفة اجمالية وصلت إلى (77.2) مليون دينار.

 

وقد تم أيضاً استحداث برنامج حماية والذي يهدف إلى تمكين المنشآت العاملة في القطاعات الأكثر تضرراً (ابتداءً من قطاعي السياحة والنقل) من دفع جانب من أجور العاملين، من خلال تأمين العاملين في هذه المنشآت بما يعادل (50%) من أجورهم بحد أدنى (220) دينار وحد أعلى (400) دينار تساهم المنشأة فيه بــ (20%) من أجور العاملين لديها وبحد أقصى (200) دينار.

 

وحسب ترتيبات هذا البرنامج، تقوم المنشأة المستفيدة بتسديد المبالغ المدفوعة عن عمالها خلال مدة أقصاها منتصف عام 2023، ولغاية الآن فقد استفاد من البرنامج نحو (10) آلاف عامل وبكلفة وصلت إلى (5.3) مليون دينار. 

 

كما أشارت المؤسسة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج المساعدات العينية العاجلة التي تم تقديمها في بدايات الجائحة بموجب أمر الدفاع رقم (1) بالتنسيق مع لجنة الحماية الاجتماعية وبإسناد لوجستي من القوات المسلحة الاردنية قد وصل إلى (117) ألف أسرة أردنية بكلفة وصلت الى (4.5) مليون دينار. 

 

وترتيباً على ذلك، بينت المؤسسة أن إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من برامج الدعم والاسناد المباشر وصل إلى مليون و (36) ألف فرد.

 

كما بينت المؤسسة أن اجمالي المبالغ المصروفة على برامج الدعم المباشر بلغت لغاية الآن نحو (182) مليون دينار، تم تمويل (112) مليون دينار منها من الفوائض التأمينية للمؤسسة والباقي من حساب صندوق التعطل.  وأكدت المؤسسة في بيانها الصحفي ان جميع الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر هي مستردة وممولة ذاتياً وان تصميمها جاء للموازنة بين تمكين المشتركين في الضمان الاجتماعي للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا وبين الاستدامة المالية للمؤسسة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202017213434110669754

قرار صارم من وزير الداخلية بشأن التعامل مع البلطجية

1

الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع نيوزيلندا

20100924_madaba37

أشغال مأدبا: شراء آليات لغايات طوارئ الشتاء

10202015145412905250297

تصريح هام من الأمانة حول دوام الموظفين

وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

التربية توضح حول سؤال أثار الجدل على منصة درسك

280923_18_1599407737

إقامة كرفانات لفحص كورونا في العقبة

أخبار متعلقة
وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

التربية توضح حول سؤال أثار الجدل على منصة درسك

102020913164651225553

اعلان هام من الأمن العام

unnamed

الكرك: ورشة عمل اشتراطات التعبئة والتغليف للصناعات الغذائية

99addb68-5e10-424c-9523-e54f8403eb2a

حماية المستهلك تطالب بحماية زيت الزيتون الأردني

238139

نتائج القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية- رابط

66be0fcd795b0f04c2942a57864e1a22

9.7 مليون دينار موازنة محافظة معان