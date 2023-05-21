اغلاقات جزئية لجسر الملك حسين في عيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - اعلنت ادارة امن الجسور التابعة لمديرية الامن العام ، مساء اليوم الاحد ، عن اغلاقات جزئية لجسر الملك حسين خلال شهر ايار الجاري



ونشرت عبر صفحتها الرسمية :



الأخوة المسافرين سيتم التعديل على حركة القدوم والمغادره والشحن في جسر الملك حسين ليوم الخميس الموافق 25/5/2023 على النحو التالي :



المغادرين العرب : يستمر عمل الجسر يوم الخميس الموافق25/5/2023 و لغاية الساعه (12:30) ظهرا.



المغادرين الدبلوماسيين VIP : يستمر عمل الجسر يوم الخميس لغاية الساعه (13:00).



الشحن : تبدأ حركة الشحن عند الساعه (7:00) صباحا وتنتهي عند الساعه (10:30) صباحا.



تعود حركة المسافرين إلى وضعها الطبيعي يوم الجمعه الموافق 26/5/2023 وكما هو معمول به بالجسر.

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