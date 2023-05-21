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الأحد، 21-05-2023 06:12 م

اغلاقات جزئية لجسر الملك حسين في عيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري - اعلنت ادارة امن الجسور التابعة لمديرية الامن العام ، مساء اليوم الاحد ، عن اغلاقات جزئية لجسر الملك حسين خلال شهر ايار الجاري

ونشرت عبر صفحتها الرسمية : 

الأخوة المسافرين سيتم التعديل على حركة القدوم والمغادره والشحن في جسر الملك حسين ليوم الخميس الموافق 25/5/2023 على النحو التالي :

المغادرين العرب : يستمر عمل الجسر يوم الخميس الموافق25/5/2023 و لغاية الساعه (12:30) ظهرا.

 المغادرين الدبلوماسيين VIP : يستمر عمل الجسر يوم الخميس لغاية الساعه (13:00).

الشحن : تبدأ حركة الشحن عند الساعه (7:00) صباحا وتنتهي عند الساعه (10:30) صباحا.

تعود حركة المسافرين إلى وضعها الطبيعي يوم الجمعه الموافق 26/5/2023 وكما هو معمول به بالجسر.

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