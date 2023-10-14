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السبت، 14-10-2023 12:18 م

افتتاح الجناح الأردني في معرض اكسبو الدوحة وإشادة بالعلاقات الأردنية القطرية

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الوكيل الاخباري - أشاد وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن تركي السبيعي، خلال افتتاح الجناح الأردني في معرض "اكسبو الدوحة 2023 للبستنة"، بالعلاقات القطرية الأردنية.

وقال في المعرض الذي افتتحه مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، بحضور المفوض العام للجناح الأردني في المعرض أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والسفير الأردني لدى الدوحة زيد مفلح اللوزي وعدد من السفراء والمسؤولين وأبناء الجالية الأردنية في قطر، إن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تثري المعرض وتضيف إليه الكثير في ظل الإقبال الكبير من الجالية الأردنية في قطر على فعاليات المعرض.

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