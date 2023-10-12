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الخميس، 12-10-2023 01:13 م

أمجد العضايلة : جهد أردني للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

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الوكيل الاخباري - قال السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، الخميس، إن المملكة تقود جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة ولإيصال المساعدات لمحتاجيها.

وأوضح العضايلة من مدينة العريش المصرية حيث هبطت طائرة مساعدات أردنية مخصصة للقطاع، أن "الأردن كان دائما سباقا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني".
 
ووجه العضايلة شكره لمصر على مساعدتها في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

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وقال إن التنسيق الأردني المصري "مستمر سياسيا ودبلوماسيا للوقوف والتصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

 

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