افتتاح المركز الطبي التابع لمركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

الوكيل الإخباري - تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية في إيجاد مركز تدريب عالمي حاصل على الاعتماديات الدولية وبتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في رفع مستوى البيئة التحتية لكافة المرافق التدريبة والإدارية والطبية، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم الخميس، افتتاح المركز الطبي التابع لمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، بدعم من مديرية الخدمات الطبية الملكية وجمعية همتنا الخيرية.

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وقال مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة العميد الركن رعد دورا: ” أنه بهذا الدعم الكريم تم رفع مستوى هذا المركز الطبي من مركز أولي إلى مستوى (2 Truma) ليصبح مركز طبي حديث يلبي متطلبات المعايير الدولية واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الطبية”.



وجال اللواء الركن الحنيطي في مختلف أقسام المركز، واطلع على التأهيل والتطوير الذي شمله من تجهيز واستحداث عيادات وأجهزة طبية بما يتوافق مع الرؤية الحديثة للمقاييس العالمية وتحقيق أعلى المعايير الخاصة بالجودة، لخدمة مرتادي المركز.



وفي نهاية الافتتاح، كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهات الداعمة للمشروع، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ورئيس مبادرة همتنا الخيرية الدكتورة فاديا سماره.

