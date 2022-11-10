الخميس 10-11-2022
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ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري
تفاصيل إنهاء معاناة مواطنة في البشير
العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم
الملك والعاهل البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون
أخبار الشركات
أخبار الشركات
أربعة عشّاق لكرة القدم يقومون برحلة تاريخية عبر سيارة كهربائية إلى قطر بدعم من ’إم جي‘
بيع واشتري أجهزة ألعاب فيديو على السوق المفتوح
ابتكار هيونداي يغير مستقبل المركبات التجارية
سامسونج تبدأ بنشر محفظتها الرقمية في 13 سوقاً جديداً هذا العام
كورونا
كورونا
دراسة:القهوة قد توفر بعض الحماية من كورونا
الصحة العالمية: تراجع معدل وفيات كورونا 90% منذ شباط الماضي
السعودية تسجل 148 اصابة جديدة بكورونا
بسبب كورونا .. صدامات بين السكان والشرطة في الصين
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