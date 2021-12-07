افتتاح الموسم الثقافي الـ39 لمجمع اللغة العربية

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور خالد الكركي، يوم أمس الاثنين، فعاليات الموسم الثقافي الـ39 للمجمع، الذي يأتي هذا العام ضمن احتفالاته بمئوية الدولة وبثت عبر منصات المجمع المتعددة على الفيسبوك واليوتيوب.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع اليوم الثلاثاء، جاءت الجلسة الافتتاحية ضمن محور معجم ألفاظ الحياة العامة، ترأسها نائب رئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت، وحاضر فيها مدير مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، الدكتور عمر الغول في بحثه الموسوم بــ"معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن، نظرة مراجعة واستشراف"، وعضو المجمع الدكتور عبدالفتاح الحموز في بحثه الموسوم بــ"نظرة تأملية في معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن: الأطعمة والأشربة"، وعميد كلية العلوم التربوية والآداب/ الأونروا، الدكتور وليد العناتي في بحثه الموسوم بــ"معجم ألفاظ الحياة العامة من الفوائت إلى الفوائد".

وأشار الدكتور الغول إلى الجهد الذي بذله العلماء الذين وضعوا المعجم، والقدر الكبير من المعرفة الواسعة التي صبوها فيه، فقدموا للعربية معجما نافعا بالمقاييس كافة، مؤكدا أنه بعد مرور عدة سنوات على صدور هذا المعجم المتميز، لا بد من وقفة مراجعة، تبرز أهم مزاياه، وتنبه إلى مواضع التطوير والتحسين فيه، خاصة أن المجمع ينوي إصدار طبعة ثانية منه.



من جانبه، قال الدكتور الحموز، إن هذا المعجم يومئ إلى ما بذله مجمع اللغة العربية الاردني رئيسا وأعضاء لجان من جهد مضن في جمع ألفاظه من مناطق الأردن المختلفة .



بدوره، أوضح الدكتور العناتي، أن هذه المراجعة المنهجية تقصد إلى الوقوف على جوانب من فوائت معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن، لا سيما الفوائت المنهجية في الصناعة المعجمية والفوائت اللغوية الخالصة.



ولفت إلى أن هذه المراجعة النقدية تعاين مادة المعجم من حيث منهجية المعالجة المعجمية، ومن حيث المعالجة الدلالية والصياغة الأسلوبية واللغوية وغيرها من المنطلقات التي تنتهي إلى ملاحظات وفوائت كان ينبغي على المشتغلين بالمعجم التنبه إليها والتثبت منها.



وفي ختام الافتتاح الذي حضره أمين عام المجمع الأستاذ الدكتور محمد السعودي، والأعضاء العاملين، وجمهور من المفكرين، دار نقاش بين الجمهور والمحاضرين.