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الإثنين، 07-02-2022 10:43 م

افتتاح بنك البذور المجتمعي في لواء القصر

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية تربية لواء القصر بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، اليوم الاثنين، في مدرسة الأمير زيد بن الحسين الثانوية المهنية، بنك البذور المجتمعي، بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية في المديرية عودة الضرابعة، ورئيس قسم التعليم المهني المهندس محمد الخمايسة، ومختصين من مركز البحوث الزراعية، ومديرية زراعة الكرك وعدد من المزارعين من مختلف أنحاء اللواء.

وقدم الضرابعة شكره لمركز البحوث الزراعية ولكادر مدرسة الأمير زيد بن الحسين من مهندسين ومعلمين وإداريين، داعيا إلى مواصلة التميز في المجال الزراعي خصوصا مع توفر الأرض التي يستطيعون من خلالها إجراء تجاربهم وأبحاثهم وانتخاب أفضل أنواع المحاصيل الزراعية.

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