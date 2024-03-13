الوكيل الاخباري - أقيم افتتاح جمعية حواء لحماية وتمكين المرأة تحت رعاية النائب مساعد رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المرأة ميادة شريم وبحضور رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة دكتورة ريم البغدادي.

اضافة اعلان



وفي تعليق المحامية رشا عوّاد عضو لجنة شؤون المرأة لدى نقابة المحامين الأردنيين على تطلعات جمعية حواء لحماية وتمكين المرأة قالت : " على مدى السنوات القليلة الماضية ، لوحظ بأن النهوض بحقوق المرأة قضية ملحة في المنطقة العربية وأساسية من أجل تحقيق التنمية ولا تزال نساء المنطقة يواجهن تحديات كبيرة وحالات من عدم اليقين، ولا سيما في ظل النزاع والصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي. فالمرأة حتى اليوم تعاني من انتشار التمييز على أساس نوع الجنس، ووصولها إلى الموارد والفرص ومراكز صنع القرار محدود".



وأضافت " انتشر في مجتمعاتنا رؤية أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بشكل أكبر عندما تمتلك المرأة القدرة على فعل ما تريده لذا يُعتقد بأن إعطاء القروض الصغيرة وسيلة من وسائل تحقيق تمكين المرأة، فقد أصبحت الحكومات والمنظمات والأفراد يولون اهتمامًا كبيرًا لهذا النوع من التمويل حيث يأملون بأن إعطاء القروض سيسمح للنساء بأداء وظائفهن في الأعمال والمجتمع والذي بدوره يمكنهن من تحقيق الكثير في مجتمعاتهن لكن فكرة حواء جاءت مختلفة اذ جاءت الفكرة بحماية المرأة أولا ومن ثم تمكينها لأنه لا يتحقق تمكين المرأة وتنميتها دون تقديم الحماية الأزمة لها وتظهر حمايتها من خلال تعليمها وتوعيتها بحقوقها القانونية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتمكينها من الانطلاق لسوق العمل بعلم وثقة كافية لممارسة عملها ودورها في المجتمع من خلال دورات وندوات وجلسات تقدمها الجمعية لمنتسباتها".



ونوهت عوّاد أن جمعية حوّاء ستبدأ باستقبال طلبات الانتساب من تاريخ 13 آذار/ مارس وسيكون قبول الطلبات تبعاً لشروط النظام الداخلي للجمعية.



واختتمت عوّاد قائلة : "سعدت بإطلاق جمعية حوّاء التي تعتبر بيت كل امرأة أردنية بحاجة الدعم أو بحاجة لأن تدعم فتيات ونساء مجتمعها ، حوّاء بيت كل سيدة عندها حب للخير وللنهضة بمجتمعنا النسائي القوي المتين وتحقيق وتجسيد رؤى جلالة الملكة رانيا العبدالله والمتمحورة حول تحويل المملكة لمركز إقليمي ودولي استراتيجي يحمي المرأة ويمكنها على جميع الأصعدة."









