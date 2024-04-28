1870 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2582 طنا، منها 1870 طن خضار، و457 طن فواكه، و254 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشا، والبصل الناشف بين 15 و25 قرشا، والبطاطا بين 25 و55 قرشا، والبندورة بين 7 و15 قرشا، والجزر بين 25 و35 قرشا، والخيار بين 20 و30 قرشا، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 30 و50 قرشا، والموز البلدي بين 40 و65 قرشا.