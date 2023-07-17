افتتاح دورة القادة أمام الإعلام في معهد تدريب الإعلام العسكري

الوكيل الإخباري - افتتح في معهد تدريب الإعلام العسكري اليوم الاثنين، دورة القادة أمام الإعلام والمتحدثين الرسميين رقم 2023/1، بمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفين من المؤسسات الحكومية المختلفة.

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وتهدف الدورة التي تستمر أربعة أسابيع إلى تأهيل المشاركين واكسابهم مهارات الاتصال والتواصل لإيصال الرسالة الاتصالية المقنعة للجمهور، والعوامل المؤثرة في عملية الاتصال لتأهيلهم للتعامل مع وسائل الإعلام، وتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب حول مضمون الرسالة الإعلامية وتوقيت نشرها، وتطوير كفاءتهم بفنون الحوار التلفزيوني والإذاعي والتدرب على إلقاء البيانات والخطابات الرسمية.

وتتناول الدورة تطبيقات عملية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء على أيدي عدد من المدربين والأكاديميين ذوي الخبرات المتنوعة من مؤسسات إعلامية مختلفةـ لتدريبهم وتمكينهم من تجاوز العقبات بالظهور الناجح في وسائل الإعلام.



يشار إلى أن معهد تدريب الإعلام العسكري يهدف إلى تأهيل وتدريب وإعداد الكوادر الإعلامية من مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفي المؤسسات الحكومية العاملين في مجال الإعلام، واستقطاب الدارسين في مجال الإعلام العسكري من الجيوش الشقيقة والصديقة.

