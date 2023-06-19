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الإثنين، 19-06-2023 12:19 م

الطاقة المتجددة ستزيد مساهمتها في توليد الكهرباء 50% عام 2030

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الوكيل الإخباري - قالت مدير مديرية التخطيط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة شروق عبد الغني، إن الأردن حقق خطوات مهمة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، أكدت المهندسة عبد الغني، انه تم إعداد الخطط المستقبلية بهذا الخصوص سعيا لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وصولا الى نسبة 50 بالمئة في عام 2030.


وأضافت خلال مشاركتها في الحلقات النقاشية لورشة العمل الخاصة بالنساء العاملات في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أخيرا، أن ما تضمنته خطة المساهمات المحددة وطنيا من مشاريع تتعلق بقطاع الطاقة وآلية العمل والتنسيق بالشراكة مع وزارة البيئة الأردنية تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من مشاريع قطاع الطاقة والمضي بخطة العمل التنفيذية للنمو الأخضر متضمنة 12 مشروعا خاصا بقطاع الطاقة.


وتضمنت الحلقة النقاشية، محورين أساسيين، تناول المحور الأول، خطط العمل والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الطاقي في الأردن، فيما تضمن المحور الثاني عرض آليات تمويل قطاع الطاقة وتسهيل الوصول الى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.


وجاءت توصيات الورشة بالتركيز على تبادل الخبرات بين الجانب التونسي والأردني في مجال الخطط والسياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة اضافة الى البرامج التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة الأردنية الألمانية في قطاع الطاقة.


وحضر الورشة التي انعقدت على هامش مؤتمر عقد في ألمانيا، من الوزارة مديرة الشؤون القانونية يارا عكاش والمهندسة عائدة عبد الحافظ، ووفد من تونس وعدد من المشاركين من دول مختلفة.


يشار الى أن الورشة انعقدت بتنظيم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في تونس والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

 




 

 


 

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