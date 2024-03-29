الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو- المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استهداف جنود الاحتلال في غزة

الافتاء توضح متى يجب اخراج الفدية لمن افطر في رمضان بعذر شرعي

نتنياهو يوافق على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمباحثات الصفقة

لعلاج ارتفاع ضغط الدم .. تناول هذه المكسرات يوميا في رمضان

700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة

الاحتلال يعلن إصابة 4 ضباط وجنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

مصر تعلن عن هزة أرضية قوية في البلاد

ضبط متسول بحوزته 6288 ديناراً في اربد

الدفاع المدني يتعامل مع 1270 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

تراجع الاسترليني امام الدولار

الجمعة، 29-03-2024 04:51 م

افتتاح سوق الجمعة الرمضاني في الأغوار الجنوبية

1711717791591


الوكيل الإخباري- افتتحت مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، بالتعاون مع بلدية لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الجمعة، سوق الجمعة الرمضاني الشعبي، في ساحات مجمع سفريات غور الصافي.

اضافة اعلان


وقال مدير الزراعة المهندس مأمون العضايلة، إن فكرة السوق تسهم بإشراك أفراد المجتمع لتعزيز التبادل التجاري للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، بالإضافة إلى دورها في تفعيل الترابط الاقتصادي والمجتمعي من خلال المحادثات والخبرات المشتركة.


وأضاف أن السوق سيسهم بتوفير المستلزمات الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل من الخضار والفواكه بأقل تكلفة وأقل وقت وجهد، كما سيحقق الدعم الاقتصادي لمشاريع منتوجات المرأة الريفية، وتعزيز تسويق هذه المنتجات المميزة ذات الصنع المحلي والمعدة من ربات المنازل في المنطقة.


ودعا رئيس البلدية يوسف البوات، المواطنين إلى المشاركة، وشراء مستلزماتهم من السوق "ضمن مسارات السوق الرمضاني الشعبي".


وأشار الناشط الاجتماعي في اللواء الدكتور عيسى الخطبا، إلى أن فكرة السوق تصب في صالح ذوي الدخل المحدود، والأسر العفيفة، ولا سيما أن السوق يحتوي على العديد من أصناف الخضار والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أهمية استمرارية إقامة مثل هذه الأسواق؛ لما لها من أهمية بتسويق المنتوجات الزراعية ومنتوجات المرأة الريفية.


وقال البائع في السوق عبدالله جدوع العشوش، إن بضاعته لاقت اهتماما واسعا من مرتادي السوق الذين يجدون أسعارا مناسبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320232914945462355050

الافتاء توضح متى يجب اخراج الفدية لمن افطر في رمضان بعذر شرعي

AqBlgih6DQnZFxdgjNgj0w6dbNxDm62bj7qScktR

ضبط متسول بحوزته 6288 ديناراً في اربد

AWN_34168d05-fimage_story

الدفاع المدني يتعامل مع 1270 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

1020222894019784146010

تغير التوقيت على الهواتف النقالة تربك الأردنيين

638473179321339806

8 إنزالات جوية جديدة لمساعدات تنفذها القوات المسلحة على شمال غزة بمشاركة 6 دول

660686bf890df

وزير الخـــــارجية يجدد دعــــوته إلى وقــــف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أخبار متعلقة
545648_5_1709723300

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

WhatsApp Image 2024-03-06 at 12.37.57 PM

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

c404f815-a5bf-4f70-bd51-21917072223a

المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

file

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

a39d0b95-bc87-47cf-8a62-5b7119c356be123

جامعة الحسين بن طلال تُعلن مواعيد الدوام والمحاضرات خلال رمضان -وثيقة

111555

وزير الاوقاف يكشف عن توجيهات الى مساجد المملكة برمضان