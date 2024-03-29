افتتاح سوق الجمعة الرمضاني في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، بالتعاون مع بلدية لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الجمعة، سوق الجمعة الرمضاني الشعبي، في ساحات مجمع سفريات غور الصافي.

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وقال مدير الزراعة المهندس مأمون العضايلة، إن فكرة السوق تسهم بإشراك أفراد المجتمع لتعزيز التبادل التجاري للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، بالإضافة إلى دورها في تفعيل الترابط الاقتصادي والمجتمعي من خلال المحادثات والخبرات المشتركة.



وأضاف أن السوق سيسهم بتوفير المستلزمات الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل من الخضار والفواكه بأقل تكلفة وأقل وقت وجهد، كما سيحقق الدعم الاقتصادي لمشاريع منتوجات المرأة الريفية، وتعزيز تسويق هذه المنتجات المميزة ذات الصنع المحلي والمعدة من ربات المنازل في المنطقة.



ودعا رئيس البلدية يوسف البوات، المواطنين إلى المشاركة، وشراء مستلزماتهم من السوق "ضمن مسارات السوق الرمضاني الشعبي".



وأشار الناشط الاجتماعي في اللواء الدكتور عيسى الخطبا، إلى أن فكرة السوق تصب في صالح ذوي الدخل المحدود، والأسر العفيفة، ولا سيما أن السوق يحتوي على العديد من أصناف الخضار والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أهمية استمرارية إقامة مثل هذه الأسواق؛ لما لها من أهمية بتسويق المنتوجات الزراعية ومنتوجات المرأة الريفية.



وقال البائع في السوق عبدالله جدوع العشوش، إن بضاعته لاقت اهتماما واسعا من مرتادي السوق الذين يجدون أسعارا مناسبة.