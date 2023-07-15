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السبت، 15-07-2023 03:57 م

افتتاح فعاليات الملتقى الإعلامي الأول لطلاب الجامعات

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الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم السبت، أهمية دعم المشاريع والمبادرات الشبابية، وأن الوزارة ستتيح مرافقها خدمة لأي مشروع شبابي يخدم الوطن.

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وقالت النجار خلال رعايتها افتتاح فعاليات الملتقى الإعلامي الأول، الذي نظمته شركة elgusto في المركز الثقافي الملكي بعمان، إن وجود كوكبة من الإعلاميين الشباب الجدد، الراغبين بحمل الرسالة الإعلامية الوطنية، يحمس الجميع لدعم مشاريع الشباب.


بدوره، أشار رئيس الملتقى الإعلامي الأول، مصطفى أبو سويلم، إلى أن هدف عقد الملتقى، التأكيد على أهمية بث محتوى قيم يحترم عقول الناس، والمساهمة في إنشاء جيل جديد من الإعلاميين، يبحث عن الحقيقة ويحارب التظليل والتدنيس الإعلامي والشائعات.


ويجمع الملتقى الإعلامي الأول، بين طلبة وخريجي كليات الإعلام في الجامعات الأردنية، إضافة إلى المهتمين بالعمل الإعلامي وصناع المحتوى، بهدف الربط بين الطلاب والإعلاميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج وأصحاب الاختصاص، للتشبيك فيما بينهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لإثراء مسارهم المهني.

 




 

 


 

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