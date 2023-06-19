محاضرة في عجلون عن مهارات التفكير الإبداعي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الثقافة في محافظة عجلون، اليوم الاثنين، محاضرة عن مهارات التفكير الإبداعي، بالتعاون مع محطة معرفة راجب لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع، لعدد من الشابات وسيدات المجتمع المحلي.



وقال مدير الثقافة سامر فريحات إن عقد مثل هذه المحاضرات والندوات التثقيفية والتوعوية تسهم بصقل مهارات المشاركات في المحاضرة بالتعرف على التفكير الإبداعي والخروج من نمط التفكير العادي في عمليات الابتكار وحل المشكلات التي تواجه الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

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