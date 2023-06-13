الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 13-06-2023 05:50 م

الاقتصاد الرقمي تدعو للمشاركة باقتراح مواضيع جديدة لطوابع البريدية

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ضمن التحضير لخطة إصدارات الطوابع البريدية للعام المقبل 2024، الشركاء والمهتمين وأصحاب العلاقة إلى المشاركة باقتراح مواضيع جديدة.

وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تعكس المواضيع جوانب تطور المملكة الحضاري من النواحي الثقافية والاجتماعية والسياحية والرياضية والإنسانية، إضافة إلى أي مناسبات دولية لتضمينها في الخطة المقبلة.

كما دعت الوزارة، أن لا يكون موضوع الإصدار له علاقة بمنظمات دينية أو أحزاب سياسية أو مؤسسات أو منتجات تجارية أو أشخاص أو شركات، إذ يمكن إرسال المقترحات على البريد الإلكتروني ([email protected] ) في موعد أقصاه 6 تموز المقبل.

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