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السبت، 29-10-2022 08:30 م

افتتاح معرض فني بعنوان الوصاية على القدس والمقدسات باربد

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الوكيل الاخباري - افتتحت وزير الثقافة هيفاء النجار، معرضا فنيا بعنوان الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات "وجود" في مركز إربد الثقافي مساء اليوم، والذي تنظمه رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين بالشراكة مع مركز يعيش للفنون الجميلة بفلسطين والجمعية الفلسطينية للفن المعاصر "باكيه".

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن إربد العاصمة العربية للثقافة ستبقى وستستمر العاصمة الأردنية والعربية للثقافة، وهذا المعرض الفني اليوم دليل على التشاركية والوحدة بين الأردن وفلسطين، الأمر الذي يعني لنا الكثير وهو العمل المشترك والوحدة والعلاقات الاستثنائية والموقف الأردني الوحيد والثابت والصامد والداعم للشعب الفلسطيني.

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