افتتاح معرض فني للراحل أنطون باسيل في الكرك

الوكيل الاخباري - افتتح في جاليري مركز الحسن الثقافي بمحافظة الكرك، اليوم الاثنين، معرض للفنان الأردني البرازيلي الراحل أنطون باسيل، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير، ومشاركة فاعليات ثقافية ومدنية.



وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، خلال رعايتها حفل الافتتاح، إن المعرض يأتي ضمن احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة، للتعريف بنتاجات الفنان الأردني الراحل الفنية باعتباره فناناً شاملاً أسهم بنقل الهوية والصورة الأردنية بداخل الوطن وفي بلاد المهجر بالبرازيل من خلال الأعمال الفنية والتصوير والمسرح.

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