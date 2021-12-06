الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

ورشة تدريبية حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية

البلبيسي : أحد أسرار انتشار الوباء طلبة المدارس

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المعسل ونكهات السجائر

حوارية تناقش مخرجات تحديث المنظومة السياسية بإربد

الاستراتيجية الوطنية للسكان تمتد لـ 10 سنوات مقبلة

باكستان تقرر حظر السفر لـ 9 دول جديدة لمواجهة أوميكرون

افتتاح معرض فني للراحل أنطون باسيل في الكرك

صحة إربد تنفي علاقة مطعوم كورونا بوفاة مواطن

تربية القويسمة تكرم مشرفي جائزة الحسن للشباب

قطر: إعطاء 136 ألف جرعة معززة

الإثنين، 06-12-2021 08:16 م

افتتاح معرض فني للراحل أنطون باسيل في الكرك

1120213010031485308782


الوكيل الاخباري - افتتح في جاليري مركز الحسن الثقافي بمحافظة الكرك، اليوم الاثنين، معرض للفنان الأردني البرازيلي الراحل أنطون باسيل، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير، ومشاركة فاعليات ثقافية ومدنية.

وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، خلال رعايتها حفل الافتتاح، إن المعرض يأتي ضمن احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة، للتعريف بنتاجات الفنان الأردني الراحل الفنية باعتباره فناناً شاملاً أسهم بنقل الهوية والصورة الأردنية بداخل الوطن وفي بلاد المهجر بالبرازيل من خلال الأعمال الفنية والتصوير والمسرح. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021675632904183477

ورشة تدريبية حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية

مدارس خاص

البلبيسي : أحد أسرار انتشار الوباء طلبة المدارس

ffff

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المعسل ونكهات السجائر

f

حوارية تناقش مخرجات تحديث المنظومة السياسية بإربد

eee

الاستراتيجية الوطنية للسكان تمتد لـ 10 سنوات مقبلة

كورونا 2

صحة إربد تنفي علاقة مطعوم كورونا بوفاة مواطن

أخبار متعلقة
78-161031-twitter-hashtag-doctor-marriage_700x400

مؤتمر الطبيبة الأردنية يكرم الدكتورة البلبيسي لتميزها الطبي

11202116235419902811065

اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

0L5A0226

الجمارك تبحث تحديات انسيابية البضائع من موانئ العقبة

99

مذكرة ثلاثية بين شؤون المرأة والإدارة المحلية وتنمية المدن والقرى

11202116191824658383813

مادبا: محاضرة حول دور الإعلام في نشر الثقافة

D

انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية