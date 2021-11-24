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الأربعاء، 24-11-2021 06:54 م

الجمارك تبحث تحديات انسيابية البضائع من موانئ العقبة

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام الجمارك، اللواء جمارك المهندس جلال القضاة، مع تجار وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة وأصحاب شركات في العقبة، اليوم الأربعاء، التحديات الجمركية التي تواجه مختلف القطاعات المرتبط عملها مع الجمارك الأردنية، بهدف تسهيل انسياب البضائع من موانئ العقبة وصولا إلى مقاصدها النهائية.

وقال المهندس القضاة إن الدائرة تقوم بتذليل الصعوبات والمعوقات كافة، التي تواجه انسيابية حركة البضائع في ساحة رقم 4 بالعقبة، وإيجاد الحلول الكفيلة بتسريع الإجراءات وتسهيل الحركة التجارية وتسخير الإمكانات للوصول إلى الحلول المناسبة لتقديم خدمات متميز، بالتعاون مع الشركاء بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ذلك.

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