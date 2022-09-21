افتتاح معمل للريبوتات وغرفة مصادر في مركز شباب عيمة بالطفيلة

الوكيل الاخباري - جرى في مركز شباب "عيمة" بمحافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، افتتاح معمل للروبوتات وغرفة للمصادر التعليمية، وذلك ضمن مشروع "شباب قادر على التكيّف مع التغيّرات وممّكن اجتماعيا واقتصاديا (رايس).



وقال مدير مديرية الشباب في الطفيلة أسامة الخوالدة، خلال افتتاحه المعمل، إن إقامة غرفة للمصادر ومعمل للربوتات سيسهم في ايجاد بيئة رقمية داعمة لمختلف البرامج التي تلبي احتياجات وتطلعات شباب منطقة عيمة التي تعد احدى القرى النائية التي تحتاج إلى المزيد من الدعم والرعاية خاصة لفئة الشباب، مشيرا إلى أنه سيجري، من خلال هذا المعمل، تصميم الروبوتات وعقد دورات تدريبية بالمجالات التكنولوجية.

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