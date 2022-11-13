افتتاح مهرجان الرمان الثاني في كلية الحصن الجامعية

الوكيل الاخباري- بدأت في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الرمان السنوي الثاني الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مديرية زراعة إربد وعدد من الجمعيات الخيرية.

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وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور ناصر كلوب خلال افتتاحه المعرض، بحضور متصرف لواء بني عبيد ومدير زراعة إربد وممثلي المجتمع المحلي، دعم الجامعة لمختلف المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي بما يحقق التشاركية، ويجسد فلسفة الجامعة تنمويا، لافتاً إلى أهمية المهرجان الذي يشكل نافذة اقتصادية لمزارعي الرمان والسيدات الريفيات لتسويق منتجاتهن.



بدوره، قال عميد كلية الحصن الجامعية الدكتور كامل الزبون، إن تنظيم المهرجان يأتي ترجمة لرؤية الجامعة وحرصها على التفاعل مع مجتمعاتها المحلية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، مشيراً إلى ما يعكسه المهرجان من فائدة على المنتج والمستهلك.



واشتمل المهرجان على منتجات زراعية من الرمان والزيتون والزيت البلدي، والعديد من المنتجات المصنعة من مواد محلية كالصابون والزيوت العطرية والحرف اليدوية، إلى جانب المطابخ الإنتاجية والأكلات الشعبية.

