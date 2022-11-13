الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

إدانة مدير بشركة مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة وحبسه سنتين و6 أشهر

الأرصاد: بدء تأثير الحالة الجوية خلال ساعات وتوقعات بزخات مطرية غزيرة

الغذاء والدواء: اختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال

النواب يباشر باختيار رئيس جديد للمجلس

الدغمي يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الرفاعي نائب أول لرئيس مجلس الاعيان والنسور ثانيا

بايدن: سننافس الصين إلى مستوى لا ينقلب إلى صراع

نقابة الصيادلة تحذر: أختام ووصفات طبية مزورة

الحكومة المصرية تعلق على الأنباء حول نفاد الأرز في الأسواق

افتتاح مهرجان الرمان الثاني في كلية الحصن الجامعية

الأحد، 13-11-2022 01:49 م

افتتاح مهرجان الرمان الثاني في كلية الحصن الجامعية

imgid189918


الوكيل الاخباري- بدأت في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الرمان السنوي الثاني الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مديرية زراعة إربد وعدد من الجمعيات الخيرية.

اضافة اعلان


وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور ناصر كلوب خلال افتتاحه المعرض، بحضور متصرف لواء بني عبيد ومدير زراعة إربد وممثلي المجتمع المحلي، دعم الجامعة لمختلف المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي بما يحقق التشاركية، ويجسد فلسفة الجامعة تنمويا، لافتاً إلى أهمية المهرجان الذي يشكل نافذة اقتصادية لمزارعي الرمان والسيدات الريفيات لتسويق منتجاتهن.


بدوره، قال عميد كلية الحصن الجامعية الدكتور كامل الزبون، إن تنظيم المهرجان يأتي ترجمة لرؤية الجامعة وحرصها على التفاعل مع مجتمعاتها المحلية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، مشيراً إلى ما يعكسه المهرجان من فائدة على المنتج والمستهلك.


واشتمل المهرجان على منتجات زراعية من الرمان والزيتون والزيت البلدي، والعديد من المنتجات المصنعة من مواد محلية كالصابون والزيوت العطرية والحرف اليدوية، إلى جانب المطابخ الإنتاجية والأكلات الشعبية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ميدان_الجيش_العربي_3

عطاءات لإيصال مياه الشرب لتجمعات سكانية بالزرقاء

3202230131614965470015

إدانة مدير بشركة مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة وحبسه سنتين و6 أشهر

2020_5_4_21_54_36_433

الغذاء والدواء: اختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال

WqFU7Q9kxbHQfR3xeBMAR9LbfcVwrGVge28Zn8ro

نقابة الصيادلة تحذر: أختام ووصفات طبية مزورة

11202213141841606444246

الخصاونة: سنتعاون مع مجلس الامة لنثبت للمشككين القدرة على تحقيق الرؤية الملكية

image

الحنيطي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي

أخبار متعلقة
313870400_494021519437157_5484620633216393454_n

بدء تركيب 60 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في اربد

main_image6357e6cbc32b8

وزير التربية ينعى الطالب رومل حداد

ببببب

جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية تطرح منتجات جديدة من ثمار الرمان